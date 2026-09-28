Врачи НИКИ детства в Подмосковье назвали причины гипертонии у подростков

Врачи НИКИ детства во время Недели ответственного отношения к сердцу с 28 сентября по 4 октября рассказали, как питание и образ жизни влияют на сосуды подростков в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи НИКИ детства отмечают, что признаки повышенного давления могут появиться уже в 10–11 лет. У старшеклассников риск повышают недосыпание, высокая учебная нагрузка, стресс, малоподвижный образ жизни и питание с избытком соли и сахара.

Головную боль, тяжесть в затылке, шум в ушах и мелькание «мушек» перед глазами подростки нередко списывают на усталость. Во время активного роста сердечно-сосудистая система не всегда успевает адаптироваться к изменениям. Энергетики, соленый фастфуд и избыточная масса тела создают дополнительные условия для развития устойчивой гипертонии.

«Многие родители считают, что гипертония — это диагноз пожилых людей. Но сосудистая система формируется именно в детстве. Обилие скрытой соли в чипсах, соусах и фастфуде задерживает жидкость в организме, увеличивая объем циркулирующей крови и перегружая сосудистое русло. Прибавьте к этому сладкую газировку и энергетики, которые вызывают резкие спазмы артерий», — пояснила детский кардиолог НИКИ детства Наталья Гусева.

Специалисты также обращают внимание на контроль холестерина у детей из групп риска. Согласно приказу Минздрава России от 14 апреля 2025 года № 211н, детям в возрасте 6 и 10 лет по направлению педиатра необходимо оценивать уровень общего холестерина. Его повышение может повреждать стенки сосудов и ухудшать их проходимость.

Для профилактики врачи рекомендуют подросткам спать не менее восьми часов, ежедневно двигаться на свежем воздухе, ограничивать соль и отказаться от тонизирующих напитков. Если нарушения не зашли далеко, эти меры могут помочь нормализовать давление без сложного медикаментозного лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.