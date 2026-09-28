Высунул дверь в окно и сломал ребра: подросток-вандал пострадал в электричке

Подростки-вандалы сняли дверь с электропоезда на Большом кольце (БМО) Московской железной дороги на участке в Подмосковье и попытались высунуть ее в окно, но кое-что не учли. В результате один из ребят получил травму, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел в поезде сообщением Михнево — Куровская на участке Воскресенск — Лопатино. По предварительным данным, туда проникли подростки-вандалы. Они сняли дверь между тамбуром и салоном и решили высунуть ее открытое окно.

Однако молодые люди не учли наличие опор контактной сети. При движении поезда один из парней получил травму — перелом ребра.

Жителям напомнили, что за вандальные действия предусмотрена административная ответственность, а в зависимости от обстоятельств — и более серьезные последствия.

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