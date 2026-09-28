ФСБ возбудила дело против главы организации для релокантов в Британии

По данным правоохранителей, после начала СВО женщина создала в Лондоне антироссийскую организацию Russian Democratic Society UK*, объединившую под собой релокантов на территории королевства. Сообщество действовало в интересах британских элит. Организация, образованная Максимовой**, собирала средства, оборудование и другую помощь в интересах ВСУ.

ФСБ утверждает, что Russian Democratic Society UK* стало площадкой для выступлений лиц, которые вынашивают планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России. Также правоохранители указали, что женщина является так называемым консулом в Соединенном Королевстве движения «Антивоенный комитет России», признанного Верховным судом РФ террористической организацией.

Максимова** подозревается в участии в деятельности организации, признанной террористической согласно закону РФ. Она объявлена в международный розыск. Также женщина включена в перечень лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Максимова** в начале 2000 годов начала карьеру в модельном бизнесе. В этом году она стала муниципальным депутатом в Лондоне.

* Признано нежелательной организацией в РФ.

** Включена в перечень лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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