Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского байкера на 2 месяца

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 18 июня Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве столичного байкера из-за спора о парковке. В суде гражданин Азербайджана вину не признал, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

17 апреля байкер Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильной парковки. В ходе конфликта обвиняемый привлек к решению проблемы родственников. Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли Кириллу Ковалеву множественные ножевые ранения, а затем скрылись с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Шахин Аббасов обвиняется по п. п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня текущего года. В ходе судебного заседания Аббасов выступил против ареста и просил отправить его под домашний арест, так как не намерен скрываться от следствия.