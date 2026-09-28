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«Ужас»: брат Егора Летова не знает, кто мог подкинуть свиную голову на могилу

Брат Егора Летова высказался по поводу осквернения могилы музыканта. Сергей Летов не знает, кто мог подкинуть туда свиную голову, сообщает РЕН ТВ .

Родственник основателя группы «Гражданская оборона» до этого не слышал о загадочном происшествии. Он обратится к директору фонда наследников Егора Летова, чтобы разобраться в случившемся.

Он также назвал осквернение могилы «ужасом» и «безобразием».

Ранее на могиле музыканта Егора Летова в Омске кто-то оставил свиную голову с надписями на латыни. Ее приклеили к могильному камню. МВД начало проверку.

При этом некоторые пользователи Сети сомневаются в реальности происходящего. Они считают, что картинка со свиной головой возле могилы музыканта могла быть сгенерирована ИИ.

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