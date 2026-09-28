Неизвестные оставили свиную голову на могиле Егора Летова в Омске
Свиную голову с надписями на латыни нашли на могиле музыканта Егора Летова в Омске, сообщает SHOT.
Вокалист «Гражданской обороны» захоронен на Старо-Восточном кладбище. 23 сентября один из его поклонников посетил могилу, чтобы почтить память кумира, но обнаружил там свиную голову, которую приклеили к могильному камню.
На ней была написана искаженная цитата из Библии, а также клич крестоносцев на латыни. В зубах у свиньи находится красная священная книга.
Поклонник Летова обратился к смотрителям кладбища, но свиную голову не спешили убрать. Позднее МВД начало проверку по факту осквернения могилы.
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