Неизвестные оставили свиную голову на могиле Егора Летова в Омске

Свиную голову с надписями на латыни нашли на могиле музыканта Егора Летова в Омске, сообщает SHOT .

Вокалист «Гражданской обороны» захоронен на Старо-Восточном кладбище. 23 сентября один из его поклонников посетил могилу, чтобы почтить память кумира, но обнаружил там свиную голову, которую приклеили к могильному камню.

На ней была написана искаженная цитата из Библии, а также клич крестоносцев на латыни. В зубах у свиньи находится красная священная книга.

Поклонник Летова обратился к смотрителям кладбища, но свиную голову не спешили убрать. Позднее МВД начало проверку по факту осквернения могилы.

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