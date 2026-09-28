Пакистанец продал трехлетнюю дочь 60-летнему мужчине за 766 тыс руб

Житель Пакистана заключил сделку с 60-летним знакомым и продал ему свою трехлетнюю дочь в качестве невесты, сообщает RG.RU со ссылкой на GBNews.

СМИ пишут, что покупателем малышки стал 60-летний Салах Уддин. Он приобрел девочку у ее отца за 2,5 миллиона пакистанских рупий (это 766 тысяч рублей).

Однако деньги горе-родитель так и не получил. Его успели задержать, так как в провинции, где состоялась сделка, детские браки запрещены.

Известно, что старшая дочь задержанного, которой было не более 15 лет, ранее вступила в брак с 30-летним сыном Уддина.

Отец детей заявил, что Салах оказывал на него давление.

У некоторых пакистанских племен есть традиция, когда будущий жених платит выкуп за невесту Деньги получают родители девушки, а за покупателем закрепляется право жениться на ней.

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