Страховка обязательна: могут ли россияне застрять в Таиланде из-за COVID?

Если турист сам серьезно заболел и ему требуется стационарное лечение, в этом случае ему действительно придется остаться в стране до выздоровления, а расходы на необходимое лечение и пребывание в больнице в рамках страховой суммы берет на себя страховая компания, сообщила РИАМО заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова.

Ранее СМИ сообщали, что вспышка COVID-19 наблюдается в Таиланде. Российские туристы на Пхукете и в Паттайе болеют целыми компаниями, некоторые прерывают отпуск и улетают домой. При этом туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде, всплеска аннуляций туров в страну также не зафиксировано, сообщали в Ассоциации туроператоров России.

По словам Купцовой, во все программы страхования РГС выезжающих за рубеж уже включены риски, связанные с COVID. Если во время поездки человек заболеет и ему потребуется медицинская помощь, лечение оплачивается в рамках страховой суммы по полису.

«Если из-за COVID туристу потребуется госпитализация, страховая оплачивает необходимое лечение. При этом если лечения затягивается, то РГС будет оплачивать его в рамках страховой суммы, даже если полис уже истек. Кроме того, если из-за болезни человек не может вернуться домой в запланированную дату, Росгосстрах также поможет с переносом билета: турист сдает первоначальный билет, а новый билет приобретает страховая компания», — сказала Купцова.

По ее словам, расширенную страховку приобретать не обязательно: медицинские риски, связанные с заболеванием, уже включены в базовую программу ВЗР.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.