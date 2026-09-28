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Mercedes врезался в КамАЗ в Чехове. Водитель иномарки погиб

Смертельное ДТП с участием Mercedes и КамАЗа произошло на трассе «М-2» в Чехове ночью. Кадры последствий публикует «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, грузовик сломался и остановился на трассе. Однако водитель иномарки слишком поздно заметил его.

В результате легковушка врезалась в КамАЗ. Жесткий удар привел к смерти водителя Mercedes.

На опубликованном фото показана иномарка, которая врезалась в грузовик. Вся ее передняя часть превратилась в груду металлолома. Части машины разбросало по трассе.

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