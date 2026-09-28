USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановили после наезда на людей

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

На станции Тушинская МЦД-2 восстановлено движение поездов по обоим путям после инцидента с наездом состава на людей, сообщает МЖД.

На данный момент пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направления МЖД идут с отставанием от графика. Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом.

Московская железная дорога делает все необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

В понедельник утром на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом №7216 Нахабино — Подольск были травмированы несколько человек. Предварительно, они нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

«МК: срочные новости» писал, что группа молодых людей решила перебежать через ж/д пути. Один из парней погиб.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.