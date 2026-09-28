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Поезд задавил молодого парня возле станции Тушино в Москве

Происшествия

Утром в понедельник группа молодых людей решила перебежать через ж/д пути возле станции Тушино. Их опрометчивое решение обернулось гибелью одного из парней, сообщает «МК: срочные новости».

По предварительным данным, погибшему был 21 год. Молодой человек не успел вовремя покинуть ж/д пути.

В результате парень оказался под колесами поезда. Он получил смертельные травмы. Еще несколько его друзей были травмированы.

Из-за инцидента некоторые электрички были задержаны.

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