Тело лежало в воде: молодой россиянин загадочно погиб на Кипре
Тело 22-летнего россиянина нашли в туристической зоне Кипра, сообщает SHOT.
Местные жители увидели парня в воде у камней рядом с волнорезом в туристической зоне Пилы. Его вытащили на берег и попытались оказать ему первую помощь. Затем россиянина увезли в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать его смерть.
Погибший — гражданин РФ, который постоянно проживал на Кипре. Точные причины его смерти на данный момент неизвестны.
Полиция сейчас разыскивает родственников парня через российское посольство.
Пила — деревня в округе Ларнака, расположенная в восточной части буферной зоны ООН.
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