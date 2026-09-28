Тело лежало в воде: молодой россиянин загадочно погиб на Кипре

Местные жители увидели парня в воде у камней рядом с волнорезом в туристической зоне Пилы. Его вытащили на берег и попытались оказать ему первую помощь. Затем россиянина увезли в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Погибший — гражданин РФ, который постоянно проживал на Кипре. Точные причины его смерти на данный момент неизвестны.

Полиция сейчас разыскивает родственников парня через российское посольство.

Пила — деревня в округе Ларнака, расположенная в восточной части буферной зоны ООН.

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