USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

Тело лежало в воде: молодой россиянин загадочно погиб на Кипре

Происшествия

Тело 22-летнего россиянина нашли в туристической зоне Кипра, сообщает SHOT.

Местные жители увидели парня в воде у камней рядом с волнорезом в туристической зоне Пилы. Его вытащили на берег и попытались оказать ему первую помощь. Затем россиянина увезли в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Погибший — гражданин РФ, который постоянно проживал на Кипре. Точные причины его смерти на данный момент неизвестны.

Полиция сейчас разыскивает родственников парня через российское посольство.

Пила — деревня в округе Ларнака, расположенная в восточной части буферной зоны ООН.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.