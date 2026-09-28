За пересылку партнеру домашнего интимного видео можно попасть в тюрьму

Само по себе создание совершеннолетними партнерами интимного видео по взаимному согласию и исключительно для личного просмотра не образует состава преступления по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порно). Однако ситуация может принципиально измениться при пересылке такого файла другому человеку, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

«Чтобы образовался состав преступления, предусмотренный ст. 242 УК РФ „Незаконный оборот порнографии“, необходимо изготовить порнографический материал именно с целью его дальнейшего распространения. Изготовление же порноконтента для личных нужд преступлением не является», — пояснил Ключко.

При этом пересылка файла уже может рассматриваться как распространение. Причем речь идет не только о публикации в открытом доступе.

«Если этот фото- или видеофайл вы перешлете второму участнику мероприятия — это уже формально будет образовывать состав преступления, так как пересылка в мессенджере или даже просто передача на флеш-накопителе или через AirDrop будут являться разновидностями распространения», — заявил адвокат.

Он добавил, что при использовании мессенджера речь может идти о распространении с использованием интернета. Соответствующая часть ст. 242 УК РФ предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы.

Где заканчивается эротика и начинается порнография

Четкой универсальной границы между эротическим и порнографическим материалом нет. При оценке учитываются содержание материала в целом, характер и натуралистичность изображения сексуальных действий, контекст и направленность контента.

При этом отсутствие художественной ценности само по себе не делает изображение порнографическим, как и художественная форма автоматически не исключает такой квалификации.

«По уголовным делам по ст. 242 и 242.1 УК РФ каждый раз обязательно проведение экспертизы, без которой будет невозможно направить дело в суд», — отметил Ключко.

Что с фотографиями обнаженных детей?

Принципиально иной правовой риск возникает, если в сексуализированном контенте присутствует несовершеннолетний. В таких случаях ответственность может наступать по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

«Если обсуждать исключительно бытовые ситуации, такие как семейные фотографии с изображением обнаженного тела маленького ребенка, данный контент вряд ли кто-нибудь когда-нибудь признает порнографией. Но если сюжет на фотографии может быть истолкован двояко — это может стать предметом проверки в правоохранительных органах», — пояснил адвокат.

В спорной ситуации правоохранительные органы могут назначить экспертизу, которая должна установить характер конкретного изображения.

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