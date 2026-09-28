Politico: ЕС готовит «дорожные карты» по вступлению для 4 стран

Евросоюз разрабатывает индивидуальные предложения по интеграции четырех стран. Он готовит «дорожные карты» для Украины, Молдавии, Черногории и Албании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

В «дорожных картах» будут указаны конкретные требования для стран-кандидатов. Также там будут описаны примерные сроки и результаты, которые помогут наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы.

Также документы наложат обязательства на нынешних членов ЕС, которые должны дать свое согласие на продолжение процесса. Уточняется, что члены объединения должны дать единодушное согласие, чтобы страны-кандидаты могли пройти через процесс вступления в ЕС.

При этом уточняется, что интеграция потребует времени. Кандидаты должны будут пройти строгий отбор по заслугам и провести масштабные и долгосрочные реформы.

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