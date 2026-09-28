Россияне пожаловались на тошноту при поездках на электромобиле. В чем причина?

Некоторые россияне пожаловались, что поездка в электромобиле для них превращается в пытку — возникают резкая тошнота и головная боль. Почему организм так реагирует и действительно ли в недомогании виноваты «электрички», рассказали РИАМО эксперты.

В Сети пассажиры электромобилей жалуются на плохое самочувствие во время поездок: некоторых тошнит уже через несколько минут, у других появляются головная боль, головокружение и слабость. При этом пользователи отмечают, что в обычных автомобилях подобных симптомов у них либо не возникает, либо они выражены значительно слабее.

Автоэксперт Максим Егоров отметил, что это может быть связано с индивидуальным особенностями организма и вестибулярным аппаратом. Что интересно, свой вклад в это вносят автомобили премиального класса.

«Дело в том, что некоторым людям намного легче переносить поездки в автомобиле, который трясется и скрипит, нежели в автомобилях, которые идут плавно и тихо. Сейчас большинство электрокаров сверхкомфортные. Буквально недавно стали появляться на рынке автомобили с электрической тягой более бюджетного класса», — сказал Егоров.

Он добавил, что винить в недомогании исключительно электромобили не стоит, так как ровно такая же ситуация может произойти и с пассажирами премиального авто с бензиновым двигателем. Все дело в том самом банальном укачивании.

«Чаще всего это кинетоз, так называемая „морская болезнь“, то есть реакция вестибулярного аппарата на сложные, нестандартные движения. Сигналы от глаз, внутреннего уха и мышц рассинхронизируются: глаза говорят: „Сижу спокойно“, а вестибулярный аппарат фиксирует постоянные толчки, вибрацию и покачивания. Мозг не справляется с обработкой этих противоречивых сигналов и реагирует тошнотой, головокружением, иногда рвотой», — объяснила принцип врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава МО Наталья Толстова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.