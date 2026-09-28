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Более 650 тыс человек остаются без водоснабжения после аварии в Приморье

Происшествия

В Приморье произошла авария на подстанции «Штыково». Часть домов отключили от водоснабжения, сообщает ТАСС.

Последствия аварии ликвидируют десятки специалистов. В некоторых местах подключены дизель-генераторные установки (ДГУ), чтобы запитать социальные объекты.

Сейчас без водоснабжения остаются 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек. В такой же ситуации оказались  224 социально значимых объекта.

Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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