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сегодня в 14:20

Следователи заявили о задержании подозреваемого в убийстве байкера в Москве

21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве байкера на юго-востоке столицы, задержали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Вместе с ним задержаны двое предполагаемых соучастников преступления. В ближайшее время их доставят в подразделение столичного СК, где следователи начнут допрос.

Известно, что предполагаемых преступников задержали в Ростовской области. Задержание производилось сотрудниками ГУ МВД России и ГУ МВД России по Москве.

Конфликт между мотоциклистом Кириллом и Шахином возник 17 апреля. Причина ссоры — неправильная парковка автомобиля Toyota. В результате конфликта Аббасов нанес байкеру ранение ножом в область живота и задел жизненно важные органы. Кирилл умер в больнице.

После содеянного Аббасов сбежал вместе с соучастниками. Следователи уже допросили отца и друга подозреваемого. Известно, что в поисках мужчины принимали участие и московские байкеры.