Столичные байкеры ищут мужчину, подозреваемого в убийстве мотоциклиста
Столичные байкеры занимаются поиском мужчины, который подозревается в убийстве мотоциклиста, сообщает ТАСС.
По словам руководителя объединения «МотоМосква» Андрея Иванова, поиск подозреваемого ведется по фотороботу.
Поиском занимают группы, состоящие из 10-15 человек.
Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы гражданин Азербайджана Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск.
Ранее стало известно, что на автомобиле «Тойота Камри», водитель которой зарезал 25-летнего мотоциклиста на Краснодарской улице в Москве, числится более 100 штрафов. Среди неоплаченных — штрафы за парковку в неположенном месте.
Водитель автомобиля постоянно ругался с соседями. Мужчина постоянно оставлял машину прямо возле подъезда и вызывал недовольство других жителей.