Столичные байкеры ищут мужчину, подозреваемого в убийстве мотоциклиста

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Столичные байкеры занимаются поиском мужчины, который подозревается в убийстве мотоциклиста, сообщает ТАСС .

По словам руководителя объединения «МотоМосква» Андрея Иванова, поиск подозреваемого ведется по фотороботу.

Поиском занимают группы, состоящие из 10-15 человек.

Подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы гражданин Азербайджана Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что на автомобиле «Тойота Камри», водитель которой зарезал 25-летнего мотоциклиста на Краснодарской улице в Москве, числится более 100 штрафов. Среди неоплаченных — штрафы за парковку в неположенном месте.

Водитель автомобиля постоянно ругался с соседями. Мужчина постоянно оставлял машину прямо возле подъезда и вызывал недовольство других жителей.