Следователи приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Начались допросы отца и друга подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Сотрудники московского следственного комитета приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве байкера в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москва.

Также следователи и криминалисты уже осматривают автомобили, на которых скрывались с места происшествия предполагаемые подозреваемые, изымаются предметы и документы представляющие интерес для следствия.

В ходе осмотра сотрудники следственного комитета нашли и изъяли пневматический пистолет.

Ранее следователи доставили на допрос отца и друга Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве байкера Кирилла в столице. Сам предполагаемый преступник находится в бегах вместе с братом.