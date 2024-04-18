Следователи задержали отца и друга подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Следователи доставили на допрос отца и друга Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве байкера Кирилла в столице. Сам предполагаемый преступник находится в бегах вместе с братом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

К расследованию подключилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Она была создана по поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова. Действия соучастников переквалифицировали, теперь они будут отвечать за убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.

На данный момент задержали отца и друга подозреваемого, их доставили на допрос. По месту жительства предполагаемого преступника проводятся обыски. Фото фигурантов уголовного дела уже загружены в систему распознания лиц. Также проверяется, законно ли Аббасов находится в России.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала фотографии из салона автомобиля BMW, который бросил убийца. На кадрах можно увидеть пистолет Макарова и нож.