Прокуратура Москвы опубликовала фото из брошенного убийцей байкера BMW

В Москве в брошенном BMW убийцы байкера нашли пистолет Макарова и нож

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала фотографии из салона автомобиля BMW, который бросил убийца байкера Шахин Аббасов. На кадрах можно увидеть пистолет Макарова и нож.

Брошенную машину обнаружили на улице Новороссийской. В салоне автомобиля беспорядок, на полу со стороны пассажирского кресла лежит пистолет Макарова. Также прокуратура показала фото ножа, которым, предположительно, убили байкера.

Поиски подозреваемых в совершении преступления продолжаются. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов.

17 апреля между погибшим байкером Кириллом и Шахином произошел конфликт из-за припаркованного прямо у подъезда автомобиля. В момент ссоры подозреваемый ударил оппонента ножом в пах и задел жизненно важные органы. Мотоциклист скончался в больнице. Аббасов и его брат находятся в бегах.