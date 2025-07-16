Вспыхнул как спичка: молния подожгла дом в Подмосковье

Молния угодила в частный дом в Подмосковье. Там начался сильный пожар, сообщает SHOT .

Непогода продолжает бушевать в Московском регионе. Так, от нее пострадал частный дом в поселке Степаньковские дачи.

По словам соседей, сначала они увидели, как молния ударила по двухэтажному зданию, После этого дом вспыхнул как спичка. Начался сильный пожар.

На опубликованных кадрах видно, как пламя охватило весь второй этаж. Над домом появился черный столб дыма. По предварительным данным, во время удара молнии в коттедже людей не было.

Ранее молния ударила в особняк в Подмосковье. После этого огонь охватил часть кровли и башни дома.