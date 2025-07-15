Башни в огне и дыму: видео с пылающим после удара молнии особняком в Подмосковье

сегодня в 16:26

Появились видео и фото пылающего от удара молнии особняка в Подмосковье

SHOT опубликовал видео и фото пылающего от удара молнии особняка на улице Уютной в деревне Вялки Раменского муниципального округа Московской области.

На записи видно, что сотрудники МЧС тушат роскошный двухэтажный особняк из кирпича. Молния ударила ему в крышу. Огонь охватил часть кровли и башни дома.

На фото видно, что огонь охватил только верхнюю часть крыши. Окна и сами комнаты пока не задеты.

В Москве и области идут ливни и грозы. Ранее молния ударила в жилой дом в российской столице на фоне Останкинской башни.