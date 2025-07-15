Страшно красиво: молния ударила в жилой дом в Москве на фоне Останкинской башни

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Молния ударила в дом рядом с Останкинской башней в Москве

Днем 15 июля на Москву обрушилась буря с тропическим ливнем и грозой. Одна из молний ударила по многоэтажному дому на фоне Останкинской телебашни, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованных кадрах видно, что мощный разряд попал в крышу многоквартирного дома. Его продолжительность длилась несколько секунд.

Все произошло на фоне Останкинской телебашни и попало на камеру. Кадры получились красивыми, но страшными.

Гроза с мощным ливнем началась в первой половине дня 15 июля. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец показал первые кадры тропического ливня, который стремительно затапливал российскую столицу.

Ранее во время грозы в Москве из-за удара молнии загорелся двухэтажный дом. Происшествие случилось в районе Кунцево 14 июля 2025 года.