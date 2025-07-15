Видео: мощная буря с ливнем и грозой обрушилась на Москву

Утро 15 июля в Москве началось с мощного ливня, который обрушился на российскую столицу. За считанные минуты пешеходные зоны превратились в озера, а проезжая часть — в реки. Кадры сильнейшего дождя в своем Telegram-канале показал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Гроза и ливень начались в Москве. По данным МРЛ (Метеорологическая радиолокационная станция — ред.) засветки от кучево-дождевых, грозовых и градовых облаков высотой 11-14 км фиксируются над центром города, а также в северных и северо-западных районах Ближнего Подмосковья. А на удалении 45-60 км к северу от столицы локатор фиксирует сильный шквал», — рассказал Тишковец.

На опубликованных кадрах видно, что дождь мощными потоками стекает с крыши здания и превращает все вокруг в стихийный водоем. Ливневая канализация не успевает сразу справиться с ручьями дождевой воды, которая заполняет собой все пространство и подтапливает здания.

На еще одном видео видно, что как только начался ливень, проезжая часть превратилась в потоки бурной реки. Автомобилисты на низкой скорости проезжают по воде, которая пока всего на несколько сантиметров скрывает колеса.

Ранее сотрудники столичного МЧС РФ предупредили горожан и гостей столицы о приближающейся буре. Согласно прогнозам, кроме сильного дождя и грозы ожидаются осадки в виде града.