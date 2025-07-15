Приближается буря: москвичей предупредили о грозе, граде и ливне 15 июля

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МЧС: ливень, гроза и крупный град обрушатся на Москву 15 июля

По данным синоптиков Росгидромета, с 10:00 15 июля до 00:00 16 июля по столице местами будут сильный ливень, дождь, гроза и крупный град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра. Его скорость вырастет до 18-23 метров в секунду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам столицы ездить с меньшей скоростью и двигаться на дистанции от впереди едущих машин. Не стоит внезапно маневрировать — обгонять, опережать и перестраиваться.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и любые шаткие конструкции, не стоять под деревьями. Нельзя оставлять детей без надзора.

15 июля в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла.