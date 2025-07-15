Дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с будут в Московском регионе 15 июля
Днем 15 июля в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем во вторник в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременный дождь, в некоторых частях столицы и области будут гроза и град. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-20 м/с.
Ночью 15 июля в Москве и области будет от 15 до 17 градусов тепла. Возможна облачная с прояснениями погода, дождь. По области местами будет гроза. Ветер северо-восточный, восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы будут до 15 метров в секунду.
Ранее сильный тропический ливень обрушился на Москву. Он затронул ряд районов столицы.