Дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с будут в Московском регионе 15 июля

Днем 15 июля в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем во вторник в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременный дождь, в некоторых частях столицы и области будут гроза и град. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью 15 июля в Москве и области будет от 15 до 17 градусов тепла. Возможна облачная с прояснениями погода, дождь. По области местами будет гроза. Ветер северо-восточный, восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы будут до 15 метров в секунду.

Ранее сильный тропический ливень обрушился на Москву. Он затронул ряд районов столицы.