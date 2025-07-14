Мощный тропический ливень обрушился на Москву

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14 июля сильный тропический ливень обрушился на Москву. Он затронул некоторые районы столицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Согласно прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветром, грозой, крупным градом будет продолжаться до конца дня. Водителям порекомендовали избегать резких маневров, не парковать машины, и не находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Известно, что из-за тропического ливня значительно ухудшилась видимость, поднялся ветер, а люди покинули улицы.

Ранее в Подмосковье до 00:00 15 июля объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за грозы. В Москве ввели «желтый» уровень опасности по той же причине.