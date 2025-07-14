«Желтый» уровень опасности ввели в Москве и области на 15 июля из-за грозы

На территории Московского региона все сутки 15 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В столице и Подмосковье в этот день ожидаются кратковременные дожди, грозы и ливни. Возможно усиление ветра. Его порывы будут составлять до 15 м/с.

Ранее из-за аномальной жары в Москве действие «оранжевого» уровня погодной опасности продлили до 21 часа 14 июля.

В Подмосковье до 00:00 15 июля был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за грозы. В столице по той же причине на аналогичный срок объявили «желтый» уровень.