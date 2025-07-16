Путин признал недостаточность мер поддержки рождаемости в России

Принятых мер поддержки повышения рождаемости в России все еще недостаточно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Президент встретился с работниками Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области. Он запустил там производство в цеху машиностроительной продукции.

Во время разговора с сотрудниками завода Путин признал, что «тех мер поддержки повышения рождаемости, которые сейчас заработали, все равно недостаточно». Однако он подчеркнул, что государство готово помогать семьям с детьми.

Путин также отметил важность уже принятых мер, например, создания единой системы поддержки рождаемости от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка. При этом он указал на тот факт, что сейчас первый ребенок у россиянок рождается в среднем в 28-29 лет. По его словам, «на следующих уже не хватает сил и времени».

Глава государства призвал не откладывать рождение ребенка.

«Нет в жизни большего счастья, чем дети», — отметил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребенка, предложенного депутатом ГД. По ее словам, это идеологически неправильно.