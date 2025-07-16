Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребенка

Один из депутатов высказался о необходимости признать труд женщины по рождению и воспитанию детей оплачиваемым. Он также предложил предоставлять семьям социальное арендное жилье с правом выкупа.

Согласно его инициативе, цена недвижимости должна снижаться с рождением каждого ребенка. Депутат также предложил делать жилье бесплатным при рождении четвертого малыша.

Голикова в ответ на эту инициативу заявила, что рождение детей — это не трудовые отношения. По ее словам, это относится к семейной сфере, которая является отдельной категорией.

Кроме того, вице-премьер РФ считает, что идеологически неправильно платить зарплату женщине за рождение ребенка, ведь такое вознаграждение обычно устанавливается между работодателем и сотрудником, то есть в трудовых отношениях, а не семейных.

Она напомнила, что семьи поддерживают другим способом, например, через установление маткапитала или пособий по нуждаемости.

Ранее президент РФ Владимир Путин пожаловался, что в РФ недостаток женщин. Голикова ответила, что случившееся — серьезная проблема, появившаяся из-за двух демографических волн.