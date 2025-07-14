Путин пожаловался, что в РФ недостаток женщин

Президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам, на котором обсуждались здравоохранение и демография, вспомнил советскую песню, когда девушки пришли на танцы, стоят в сторонке, поскольку «на десять девчонок по статистике девять ребят». В современной России статистика изменилась, и женщин теперь не хватает, отметил глава РФ, обращаясь к заместителю председателя Правительства России Татьяне Голиковой, сообщается на сайте Кремля .

Она ответила, что в 2024 году в стране родилось 51,5% мальчиков. До этого было наоборот.

Голикова отметила, что случившееся — серьезная проблема, появившаяся из-за двух демографических волн. Первая была во времена Великой Отечественной войны, вторая в период 1990-х. Они наложились друг на друга и резко уменьшили количество женщин, которые пребывают в репродуктивном возрасте.

Поэтому в РФ сделана ставка на многодетность, подчеркнула Голикова. Важно, чтобы во всех семьях был плюс один ребенок. Меры поддержки ориентируют как раз на такие семьи.