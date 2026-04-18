Президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время телеэфира
Фото - © The White House/Flickr.com
Президент Польши Кароль Навроцкий случайно уронил пакетик со снюсом во время телевизионного эфира, посвященного обсуждению закона о его запрете, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание Fakt, инцидент произошел во время телеэфира на Kanal Zero. Навроцкий случайно уронил пакетик со снюсом, который подобрал ведущий программы Роберт Мазурек. Произошедшее вызвало бурный смех у зрителей.
Журналисты неоднократно замечали, что Навроцкий, предположительно, употребляет снюс на публичных мероприятиях, включая дебаты перед выборами.
Ранее врач-психиатр допустил наличие у президента Польши Кароля Навроцкого психического отклонения на фоне его признания о том, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского.
