Президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время телеэфира

Президент Польши Кароль Навроцкий случайно уронил пакетик со снюсом во время телевизионного эфира, посвященного обсуждению закона о его запрете, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание Fakt, инцидент произошел во время телеэфира на Kanal Zero. Навроцкий случайно уронил пакетик со снюсом, который подобрал ведущий программы Роберт Мазурек. Произошедшее вызвало бурный смех у зрителей.

Журналисты неоднократно замечали, что Навроцкий, предположительно, употребляет снюс на публичных мероприятиях, включая дебаты перед выборами.

Ранее врач-психиатр допустил наличие у президента Польши Кароля Навроцкого психического отклонения на фоне его признания о том, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского.

