Жители домов на севере Москвы жалуются на шумную стройку по ночам

Жители домов на севере столицы жалуются на шумную стройку, которая мешает им спать по ночам. Москвичи утверждают, что строители регулярно нарушают режим тишины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Свое недовольство шумом по ночам и рано утром высказывают жителей домов № 62к1 и № 62к2 на Флотской улице. По словам жильцов, звук от работы бетомешалок слышен всю ночь, а в 4-5 часов утра спецприборами с этажей сдувают пыль.

«Уровень шума, по произведенным замерам, достигает 68 дБ и более, что значительно превышает допустимые нормы для ночного времени. Мы не можем нормально спать», — жалуются жильцы.

Москвичи рассказали, что строители начали шуметь в ночное время еще осенью, но с декабря ситуация значительно ухудшилась. Жалобы были направлены в департамент природопользования, но безрезультатно.

