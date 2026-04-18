Жители домов на севере Москвы жалуются на шумную стройку по ночам
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
Жители домов на севере столицы жалуются на шумную стройку, которая мешает им спать по ночам. Москвичи утверждают, что строители регулярно нарушают режим тишины, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Свое недовольство шумом по ночам и рано утром высказывают жителей домов № 62к1 и № 62к2 на Флотской улице. По словам жильцов, звук от работы бетомешалок слышен всю ночь, а в 4-5 часов утра спецприборами с этажей сдувают пыль.
«Уровень шума, по произведенным замерам, достигает 68 дБ и более, что значительно превышает допустимые нормы для ночного времени. Мы не можем нормально спать», — жалуются жильцы.
Москвичи рассказали, что строители начали шуметь в ночное время еще осенью, но с декабря ситуация значительно ухудшилась. Жалобы были направлены в департамент природопользования, но безрезультатно.
