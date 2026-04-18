Более 30% москвичей работают в ритейле или планируют

Свыше 30% москвичей работают в ритейле или планируют. Среди ключевых плюсов занятости в розничной торговле опрошенные выделили удобный график и расположение работы недалеко от дома, сообщил директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов.

Чемпионат розничных профессий, как площадка для коммуникации

В Москве с 16 по 18 апреля в Лужниках проходит второй чемпионат розничных профессий, в котором принимают участие команды крупных ритейлеров, таких как «Магнит», «Азбука вкуса», Spar, «О’кей», «Ашан» и сборная колледжей Москвы. В рамках соревнований предусмотрена деловая программа и встречи, на которых прошло обсуждение ролей человека и технологий в розничной индустрии поднимались важные вопросы о будущем труда и места искусственного интеллекта. На стратегических сессиях поднимали проблемные вопросы, искали пути решения, обсуждали будущее ритейла в России и современные решения для увеличения продуктивности.

Одной из важных точек обсуждения стало привлечение сотрудников, проблема нехватки работников в ритейле и пути решения.

Поиск работы: на что обращают внимание соискатели

В марте платформа «Авито Работа» провела опрос, который показал приоритеты соискателей при поиске работы. По словам директора по развитию платформы Романа Губанова, в Москве 28% респондентов уже имеют опыт работы в ритейле, а еще 8% готовы работать там в будущем. В Московской области работников ритейла на 3% больше, а готовы связать свою карьеру с этой сферой в будущем 7% опрошенных.

«Отмечу, что около 30% респондентов в качестве преимуществ работы в ритейле отмечают близость к дому, а еще одним немаловажным фактором является гибкий график работы, что позволяет подрабатывать», — отметил Губанов.

Он добавил, что такие условия работы особенно важны для молодых людей, которые могут работать и продолжать «искать себя», пробовать различные виды занятости, получать опыт в разных сферах и в итоге находить работу по душе.

«Интересно, что молодые люди разрушили все стереотипы. Они не называют космических сумм в зарплатных ожиданиях, готовы работать в одной компании длительное время, для них важна репутация работодателя. В общем, зумеры развеяли множество мифов», — сказал Роман Губанов.

Он добавил, что на рынке труда сегодня почти все перешли на гибридные формы работы, которые совмещают удаленный и очный форматы. В таком режиме командам проще решать задачи, процессы проходят быстрее, а сотрудники при этом все еще имеют возможность более гибкого планирования рабочего и личного времени.

Зарплаты растут, развивается рынок временной занятости

Среди вакансий, которые чаще всего предлагают в ритейле в Москве Губанов назвал сборщиков заказов, специалистов по закупкам и товароведов, а ищут работу чаще все те же сборщики заказов, продавцы и продавцы консультанты. По сравнению с прошлым годом выросли зарплаты и составляют от 73 207 до 105 651 рублей в месяц.

По данным директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, в первом квартале 2026 года частичную занятость в сфере розничной и оптовой торговли в столице предлагали на 6% чаще по сравнению с таким же периодом прошлого года, а откликались на предложения из этой сферы на 14% чаще. На подработку больше всего ищут торговых представителей, операторов пункта выдачи заказов и упаковщиков. В среднем за смену в сфере розничной и оптовой торговли предлагают 5189 рублей.

Данные платформ помогают ритейлерам проводить качественный анализ, искать новые методы привлечения будущих работников и мотивации действующих сотрудников.