Общается с духом: врач допустил наличие у главы Польши психического отклонения

Врач-психиатр Василий Шуров допустил наличие у президента Польши Кароля Навроцкого психического отклонения на фоне его признания о том, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского, сообщает aif.ru .

В ходе беседы с прессой Навроцкий поделился информацией о своих почти ежедневных консультациях с духом польского маршала Юзефа Пилсудского.

По его словам, они «обсуждают» польско-большевистскую войну 1920 года, а также текущее положение дел на мировой арене.

«Навроцкий переехал в резиденцию, где умер Пилсудский. И тут возможно несколько вариантов. Один из них — это была ирония. И таким образом он показал определенную русофобскую преемственность. Если бы это были какие-то галлюцинации, он бы действительно с кем-то разговаривал, я думаю, его психическое нездоровье окружающим было бы очевидно. Хотя исключать этот вариант нельзя», — отметил Шуров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.