Дядю Шахина Аббасова отправили под арест по делу об убийстве байкера в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал дядю Аббасова по делу об убийстве байкера

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения для дяди обвиняемого в убийстве байкера Шахина Аббасова. Мужчина также является фигурантом этого уголовного дела, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению суда Аббасов Бахтияр Иса оглы ближайшие 1,5 месяца — до 18 июня — проведет под стражей. Мужчину обвиняют в пособничестве племяннику в совершении тяжкого преступления.

Главного фигуранта уголовного дела об убийстве мотоциклиста Шахина Аббасова также арестовали до 18 июня. Сам обвиняемый утверждает, что не виновен.

Ранее следствие направляло в суд ходатайство об избрании меры пресечения всем фигурантам дела в виде заключения под стражу. Прокуратура поддержала данное прошение.

17 апреля Шахин Аббасов нанес смертельные удары ножом Кириллу Ковалеву, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки авто. После нападения на москвича злоумышленник скрылся с места преступления при помощи друзей и родственников, которые позднее тоже стали фигурантами дела об убийстве.