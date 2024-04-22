Следствие попросит арестовать всех участников дела об убийстве байкера в Москве

Материалы предварительного расследования об убийстве 24-летнего байкера на Краснодарской улице Москвы поступили в Замоскворецкий районный суд столицы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Перед судебным заседанием следствие намерено ходатайствовать об аресте всех фигурантов уголовного дела — 21-летнего обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова и его пособников, которые помогали скрыться с места преступления. Прокуратура планирует поддержать ходатайство следствия.

Задержанным предъявили обвинение по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.

Смертельный конфликт произошел во второй половине дня 17 апреля на Краснодарской улице между 24-летним байкером Кириллом Ковалевым и 21-летним автомобилистом Шахином Аббасовым. Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильной парковки машины, которая перегородила часть пешеходной зоны.

Автолюбителю не понравилось замечание, он бросился на москвича с кулаками, затем достал нож и ударил его в живот. Вскоре злоумышленник сбежал с места преступления, стражи порядка продолжительное время искали его и сумели задержать в Ростовской области. Также следствием установлено, что 21-летний задержанный находился в России нелегально. Вместе с ним по делу об убийстве задержали отца обвиняемого, а также его друга.

Пострадавший байкер получил несовместимые с жизнью травмы, медики ничего не смогли сделать, он скончался на их руках.