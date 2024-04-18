Подозреваемым в убийстве мужчины из-за парковки в Москве оказался нелегал

Следовали установили, что подозреваемый в убийстве мужчины на парковке незаконно находится в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Сбежавшего подозреваемого в убийстве разыскивают стражи порядка. По предварительной информации, он является жителем одной из закавказских республик и не имеет регистрации в Москве. По факту случившегося на Краснодарской улице возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что конфликт между мужчинами произошел из-за неправильно припаркованной машины возле входа в жилой дом. Потерпевший сделал замечание подозреваемому, после чего последний накинулся на него с ножом и нанес удары в область жизненно важных органов.

Позднее 21-летний Шахин Аббасов вместе с братом сбежал с места преступления, после чего его объявили в розыск. Пострадавший 24-летний автомобилист скончался в больнице.