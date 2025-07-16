130 подъездов отремонтируют в Балашихе до конца года

Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» продолжится в городском округе Балашиха в 2025 году. В рамках программы планируется привести в порядок 130 подъездов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стремимся, чтобы каждый дом, каждый подъезд становился чище, уютнее и комфортнее. Подъезд — это первое, что видит человек, возвращаясь домой, и важно, чтобы это пространство вызывало только положительные эмоции», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Работы охватят целый комплекс обновлений: будет выполнена окраска стен и потолков, заменены входные и тамбурные двери, установлены новые светильники. Также приведут в порядок электрощитовые, проведут кабель-каналы, отремонтируют входные группы и уложат плитку на первом этаже подъездов.

«На сегодняшний день уже завершены работы в 38 подъездах. Все обновления проводятся в соответствии с пожеланиями жильцов этих многоквартирных домов», — рассказал главный эксперт отдела технического контроля и реализации программ ЖКХ администрации Балашихи Артем Корнюшин.

Ремонт подъездов осуществляется поэтапно, с обязательным контролем качества и сроков выполнения. Программа охватывает все микрорайоны городского округа и направлена на улучшение жилищных условий балашихинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.