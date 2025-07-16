Военный эксперт Иванников предупредил об опасности самостоятельной борьбы с дронами

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что попытки сбивать беспилотники из личного оружия неэффективны и могут привести к уголовной ответственности, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Попытки сбивать беспилотники с помощью личного оружия не только не принесут результата, но и могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.

Эксперт отметил, что у граждан нет оружия, способного эффективно поражать беспилотные летательные аппараты. Применение бытового или охотничьего оружия против дронов запрещено законом и может закончиться изъятием оружия и административным наказанием. Кроме того, стрельба по дронам создает панику среди населения и может привести к ошибочным действиям полиции.

В случае уничтожения частного беспилотника действия могут быть квалифицированы как порча чужого имущества, а если будет сбит дрон силовых структур — как диверсия, за что предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Иванников подчеркнул, что только специально подготовленные люди могут использовать гражданское оружие для борьбы с некоторыми видами БПЛА, и такие случаи возможны лишь на линии боевого соприкосновения.

Эксперт также напомнил, что при объявлении угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в безопасном месте, избегать окон и по возможности находиться в бетонных помещениях или подвалах. Он рекомендовал гражданам следовать инструкциям МЧС и не пытаться самостоятельно противодействовать дронам, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.