Военный эксперт Иванников предупредил об опасности самостоятельной борьбы с дронами
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Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что попытки сбивать беспилотники из личного оружия неэффективны и могут привести к уголовной ответственности, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
Попытки сбивать беспилотники с помощью личного оружия не только не принесут результата, но и могут привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.
Эксперт отметил, что у граждан нет оружия, способного эффективно поражать беспилотные летательные аппараты. Применение бытового или охотничьего оружия против дронов запрещено законом и может закончиться изъятием оружия и административным наказанием. Кроме того, стрельба по дронам создает панику среди населения и может привести к ошибочным действиям полиции.
В случае уничтожения частного беспилотника действия могут быть квалифицированы как порча чужого имущества, а если будет сбит дрон силовых структур — как диверсия, за что предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Иванников подчеркнул, что только специально подготовленные люди могут использовать гражданское оружие для борьбы с некоторыми видами БПЛА, и такие случаи возможны лишь на линии боевого соприкосновения.
Эксперт также напомнил, что при объявлении угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в безопасном месте, избегать окон и по возможности находиться в бетонных помещениях или подвалах. Он рекомендовал гражданам следовать инструкциям МЧС и не пытаться самостоятельно противодействовать дронам, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.