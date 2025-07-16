Вот это мальчик: огромный сын Валуева стал участником шоу «Выживалити. Наследники»

Старший сын Николая Валуева Григорий оказался в числе участников нового шоу «Выживалити. Наследники» канала «Пятница!». Он отправился на остров вместе с другими детьми известных личностей, сообщает «СтарХит» .

22-летнему Григорию предстоит выживать в диких условиях. Пользователи Сети считают, что у молодого человека есть все шансы на победу, так как у него хорошая физическая подготовка.

Сын боксера заметно возмужал: отрастил бороду, набрал массу и стал настоящим богатырем. Известно, что он отучился в Суворовском училище и отслужил в армии.

Сейчас Григорий стал еще больше похож на своего знаменитого отца. Однако сам парень говорит, что не видит в себе общих внешних черт с родителем. При этом Григорий уверяет, что характер у него все-таки такой же, как у отца.

Несмотря на крепкую физическую форму, парень признался, что в первые дни едва не сбежал с острова. Ему тяжело даются испытания жарой и голодом. Он признался, что не стремится победить, но если все же дойдет до финала, то «будет идти по головам».

Также в шоу «Выживалити. Наследники» участвуют сын Децла — Антоний Киселев, дочь Глюкозы — Лидия Чистякова-Ионова и дочь Михаила Турецкого — Эммануэль и т. д.