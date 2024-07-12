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МЧС: жертв среди населения после падения Sukhoi Superjet в Подмосковье нет

В результате падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломне жертв среди населения нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

12 июля в Подмосковье рухнул самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве.

По предварительным данным, на воздушном судне было три члена экипажа. Они погибли.

Ранее стало известно, что разбившийся в Подмосковье лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Борт перегоняли с завода в Луховицах во Внуково.