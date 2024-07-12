МЧС: жертв среди населения после падения Sukhoi Superjet в Подмосковье нет
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В результате падения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломне жертв среди населения нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
12 июля в Подмосковье рухнул самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве.
По предварительным данным, на воздушном судне было три члена экипажа. Они погибли.
Ранее стало известно, что разбившийся в Подмосковье лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Борт перегоняли с завода в Луховицах во Внуково.