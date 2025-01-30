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Матч ТВ: на рухнувшем лайнере в США не было фигуристов из обнародованного списка

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета Bombardier не было фигуристов с российскими корнями из списка , который ранее разошелся в СМИ, сообщает Матч ТВ .

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту пассажирского рейса, который рухнул в Вашингтоне, находились представители российской школы фигурного катания.

Позднее появилась информация, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим. Всего в рухнувшем самолете летели минимум 14 фигуристов. В том числе в списке бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

В федерации фигурного катания на коньках РФ заявили, что российских спортсменов там быть не могло. Поэтому федерация не комментирует эту трагедию.

Авиакатастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана. На борту лайнера находились 64 человека, включая четверых членов экипажа.