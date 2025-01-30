Фигуристы из РФ Шишкова и Наумов были на борту упавшего в Вашингтоне лайнера

На борту потерпевшего крушение самолета в США были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал источник.

Пара выиграла чемпионат мира в 1994 году. Они поженились в 1995 году. На сегодняшний день фигуристы живут и занимаются тренерской работой в США.

Чемпионат США по фигурному катанию прошел в Уичито с 20 по 26 января. Некоторые молодые спортсмены остались там до 28 января.

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (штат Канзас). При посадке лайнер столкнулся с военным вертолетом и упал в реку около Вашингтона. На борту были 64 человека.

Ранее спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту упавшего самолета находились представители российской школы фигурного катания.