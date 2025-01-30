На борту потерпевшего катастрофу в Вашингтоне самолета были 64 человека

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После столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне спасли четверых человек

После столкновения пассажирского самолета Bombardier и вертолета неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне спасли четверых человек, сообщает РИА Новости.

«Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

На борту пассажирского лайнера, который выполнял региональный рейс в США, были 64 человека, включая четверых членов экипажа. Из реки Потомак на месте происшествия достали четырех человек.

Ранее стало известно о приостановке работы аэропорта из-за происшедшей авиакатастрофы с возможными человеческими жертвами.