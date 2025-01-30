На борту потерпевшего катастрофу в Вашингтоне самолета были 64 человека
После столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне спасли четверых человек
После столкновения пассажирского самолета Bombardier и вертолета неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне спасли четверых человек, сообщает РИА Новости.
«Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
На борту пассажирского лайнера, который выполнял региональный рейс в США, были 64 человека, включая четверых членов экипажа. Из реки Потомак на месте происшествия достали четырех человек.
Ранее стало известно о приостановке работы аэропорта из-за происшедшей авиакатастрофы с возможными человеческими жертвами.