В США самолет врезался в вертолет и упал в реку
В аэропорту Вашингтона самолет врезался в вертолет
В аэропорту Вашингтона в США самолет врезался в вертолет, есть жертвы, пишет РИА Новости.
Катастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана недалеко от Вашингтона. Американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате крушения есть погибшие.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся.
Ранее сообщалось о приостановке работы аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.