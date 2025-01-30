В США самолет врезался в вертолет и упал в реку

В аэропорту Вашингтона в США самолет врезался в вертолет, есть жертвы, пишет РИА Новости .

Катастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана недалеко от Вашингтона. Американский сенатор Тед Круз сообщил, что в результате крушения есть погибшие.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.