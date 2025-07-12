На россиянина возбудили уголовное дело за призывы расправиться с дальнобойщиками

В отношении 52-летнего жителя Саратовской области возбудили уголовное дело за публичные призывы расправляться с дальнобойщиками, сообщает Baza .

Дмитрий из города Балаково всегда испытывал неприязнь к водителям большегрузов. Но два года назад его нелюбовь усилилась и вылилась в интернет. С декабря 2023 по февраль прошлого года мужчина активно оскорблял дальнобойщиков в комментариях в соцсети «ВКонтакте». Более того, он начал призывать к насилию — уничтожать, поджигать и стрелять в водителей грузовиков.

Правоохранительные органы заметили интернет-активность Дмитрия и направили его комментарии на лингвистическую экспертизу. эксперты подтвердили, что мужчина своими высказываниями разжигал ненависть.

8 июля в отношении жителя Балакова возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).