Тренер ЦСКА Челестини оценил вкус чак-чака в Казани

Главный тренер ЦСКА из Швейцарии Фабио Челестини приехал в Казань на матч за Олмипбет — Суперкубок России. Ему удалось попробовать национальное блюдо — чак-чак, сообщает ТАСС .

Игра с «Краснодаром» состоится 18 июля в 18:00. По словам тренера, когда он приезжает в другие страны и города, то концентрируется на футболе, но при этом окунается в традиции.

«Было очень здорово ощутить такой прием, увидеть людей в национальных костюмах, такой колорит, попробовать национальное блюдо (чак-чак — ред.). Это очень вкусное, но очень сладкое блюдо, нужно быть с ним поосторожнее, потому что много сахара», — поделился впечатлениями Челестини.

Он признался, что находится в Казани всего полтора часа, но уже успел познакомиться с городом. Тренер подчеркнул, что команда прибыла не с туристическими целями — им важно победить.

Ране «Спартак» начал диалог с представителями 24-летнего аргентинского нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса по поводу его возможного трансфера в стан «красно-белых». По данным СМИ, московский клуб пока не связывался с бразильской командой напрямую.