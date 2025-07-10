«Спартак» приближается к покупке нападающего топ-клуба чемпионата Бразилии

«Спартак» начал диалог с представителями 24-летнего аргентинского нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса по поводу его возможного трансфера в стан «красно-белых», узнало Metaratings.ru . По его данным, московский клуб пока не связывался с бразильской командой напрямую.

Как пишут журналисты, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао связался с агентом Лопеса и начал обсуждать его возможный переезд в Россию.

Хосе Мануэль Лопес провел 147 матчей за «Палмейрас», в которых забил 43 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.

«Палмейрас» находится на 4-м месте в бразильский Серии А. Команда отстает от лидирующего «Фламенго» на 2 очка.

Тем временем защита «Спартака» может усилиться бывшим игроком «Барселоны», «Тоттенхэма» и действующим футболистом «Милана» Эмерсоном Роялом.